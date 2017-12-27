В Перми появится остановка «Улица Грибоедова»

15:12 | 28.12.2017

С 1 января в Перми вводится в эксплуатацию новый остановочный пункт «Улица Грибоедова». Он расположен в районе дома № 88 по ул. Грибоедова.



Остановка будет организована в направлении микрорайона Архиерейка, пояснили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. Посадку и высадку пассажиров будут совершать автобусы № 33 и № 38. Остановка оборудована павильоном, здесь установлены дорожные знаки и обустроены пешеходные переходы.