Уроженец Краснокамска приговорен к пожизненному заключению

14:30 | 28.12.2017

Суд вынес приговор 30-летнему уроженцу города Краснокамска. Мужчина признан виновным в совершении 7 особо тяжких преступлений в отношении 3 малолетних девочек и 3 малолетних мальчиков, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, весной 2011 года молодой человек совершил особо тяжкие преступления в отношении двоих мальчиков, не достигших 14-летнего возраста. Дети гуляли в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез мальчика на автомобиле в безлюдное место и совершил тяжкое насильственное преступление. Чтобы избежать ответственности за содеянное, преступник убил 7-летнего ребенка и закопал его тело на дачном участке. Мальчика долгое время искал весь гарнизон полиции Краснокамска, сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУ МЧС России по Пермскому краю, следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю, волонтеры, неравнодушные граждане.



Прошло более трех лет. Молодой человек устроился на работу в распределительный центр одной из крупных розничных торговых сетей и переехал жить в Оренбург. В январе 2017 года в Оренбурге, употребив наркотик и алкоголь, будучи за рулем, он попытался похитить в одном из дворов двух малолетних девочек. Однако 9-летняя и 11-летняя потерпевшие оказали активное сопротивление, громко кричали, привлекая внимание взрослых. Поэтому нападавшему не удалось довести преступный умысел до конца. В тот же день мужчина напал на проходившую по улице 12-летнюю школьницу, насильно поместил ее в багажник и вывез на окраину города, где совершил в отношении девочки особо тяжкое преступление. Находясь в багажнике, девочка по телефону смогла сообщить о происходящем своей матери. Та незамедлительно обратилась в полицию. В поисках девочки и раскрытии преступления, помимо сотрудников правоохранительных органов, поднятых по тревоге, приняли участие волонтеры, представители общественности. Вечером того же дня на окраине Оренбурга волонтеры обнаружили машину, в которой находились 12-летняя потерпевшая и 30-летний обвиняемый. После этого наряд полиции доставил девочку в медицинское учреждение, а молодой человек был задержан. Руководство СК РФ поручило расследование всех совершенных обвиняемым преступлений следователям следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.



В ходе расследования следователи проделали сложную и кропотливую работу. Объем материалов уголовного дела составил 42 тома.



В раскрытии этих тяжких преступлений неоценимую помощь следователям оказали волонтеры, местные жители и представители СМИ. Благодаря их неравнодушию и активному участию удалось предотвратить другие преступления. Следственный комитет России высоко оценил самоотверженные действия местных жителей, оренбургских волонтеров, которые помогли в раскрытии похищения 12-летней жительницы Оренбурга.



Суд приговорил виновного к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.