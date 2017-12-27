Около 8 миллионов поездок по льготным проездным совершили пермяки в 2017 году

12:59 | 28.12.2017

С января по 15 декабря текущего года по муниципальным льготным проездным документам зафиксировано 7 968 132 поездки. Пассажирам выдано 56 476 муниципальных льготных проездных документов: 10 813 школьных, 28 584 студенческих и 17 079 пенсионных. Самыми востребованными стали проездные на 60 поездок, отмечают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.



Сейчас к системе подключены автобусы № 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75 и 80. С данными проездными также работают трамваи № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13 и троллейбусы № 1, 5, 8, 10, 12 и 13.



С апреля появилась возможность дополнительного пополнения проездных на 30, 60, 90 и 120 поездок. Также пермяки могут заблокировать утерянный проездной, заполнив электронную форму на сайте МКУ «Гортранс».