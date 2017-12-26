В Прикамье организована усиленная охрана елей

12:22 | 28.12.2017

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края возьмет под усиленную охрану хвойные леса, чтобы защитить их от незаконной вырубки в преддверии Нового года. Совместно с Главным управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю министерством организовано ежегодное специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель».



С 18 декабря по 31 декабря сотрудниками лесничеств совместно с территориальными органами МВД России по Пермскому краю организованно патрулирование лесов. Кроме того, на дорогах возле елочных угодий организованы стационарные пункты, где дежурят лесничие, полицейские и инспекторы ГИБДД. В случае выявления нарушений будут оформляться материалы для административного или уголовного делопроизводства.



Штраф за незаконную рубку одной ели или сосны - от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, придется возместить ущерб от уничтожения хвойного дерева — в среднем от 1,5 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб, причиненный лесным насаждениям, превышает 5 тысяч рублей, виновные лица несут уголовную ответственность. Законом предусмотрены наказания в виде штрафов в размере от пятисот тысяч рублей до трех миллионов рублей либо в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Все желающие самостоятельно заготовить ели для новогодних праздников могут обратиться с заявлением в соответствующее ГКУ (лесничество) для заключения договора купли-продажи. Более подробную информацию о выписке и заготовке елей для новогодних праздников можно получить в лесничестве по месту жительства. В среднем цена за одну елочку составит около 50 рублей.