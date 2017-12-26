Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил горожан с Новым годом

12:16 | 28.12.2017

Уважаемые жители города Перми!

Поздравляю вас с наступающим 2018 годом!

Новогодние дни напоминают нам о свершениях прошедшего года, дарят радость праздника в кругу любимых людей, приносят новые надежды.

Все мы хотим, чтобы в нашей памяти остались только светлые страницы жизни, хорошие встречи, профессиональные успехи, победы в учебе, спорте, тепло домашнего очага и улыбки близких нам людей.

Я уверен, что именно с таким настроением большинство пермяков смотрят в 2018 год. Нас – больше миллиона. Позитивные эмоции и энергия каждого сложились в общий успех прошедшего года и позволяют с оптимизмом строить планы на будущее.

В минувшем году мы с вами продолжали строить новые школы, повторили рекорд в дорожном строительстве, отремонтировав второй миллион квадратных метров дорог. Мы продолжали реконструировать набережную, переселять людей из ветхого жилья, возводить спортивные сооружения, обновлять наши дворы и тротуары, добиваться побед в образовании.

Убежден, что набранный темп развития Перми мы сохраним и в следующем году. Главная задача 2018 года – продолжать энергичное преобразование городской среды, чтобы наш город становился удобнее для жизни, комфортнее, красивее.

Я желаю вам добра, благополучия, энергии, счастья, исполнения всех желаний.

С праздником!

Глава города Перми Дмитрий САМОЙЛОВ