В новогодние каникулы в Перми изменится движение общественного транспорта

12:11 | 28.12.2017

Напомним, в ночь на 1 января в Перми будет продлена до 04.00 работа общественного транспорта. Расписание работы городских автобусов, трамваев и троллейбусов изменится и в праздничные дни.



1 и 2 января на линии будет работать половина подвижного состава, рассказали в городском департаменте дорог и транспорта. С 3 по 8 января общественный транспорт будет функционировать по воскресному графику. В режиме онлайн за движением транспорта можно будет следить на сайте МКУ «Гортранс» map.gortransperm.ru.



1 января с 0040 до 04.00, напомним, будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы №5 и трамваи №11.