Завтра в Перми откроется уникальное светомузыкальное шоу

18:03 | 27.12.2017

Главным городским событием этой зимы станет светомузыкальное шоу #ЦветСвет на набережной Камы. В четверг, 28 декабря, пермяков и гостей города приглашают на набережную на торжественное открытие. Сейчас на набережной завершаются последние подготовительные работы.



Набережная Камы станет единым арт-пространством, где разместится масштабная мультимедийная галерея. Авторы перформанса вдохновлялись произведениями Павла Бажова, коллекциями фондов пермских музеев и богатой историей края.



На подпорных стенах железнодорожной насыпи и склона разместится визуальный ряд. Движение полотен дополнят шедевры классической музыки и атмосферная иллюминация. Шоу можно будет смотреть с Соборной площади, в районе центральной лестницы и непосредственно на набережной.



Первый запуск состоится завтра, 28 декабря, в 18.00, а торжественное открытие – в 19.00. В 20.00 и 21.00 также пройдут представления. Затем до 8 января шоу можно будет увидеть ежедневно в 19.00, 20.00 и 21.00, а после зимних каникул перформанс будет ждать зрителей в то же время с пятницы по воскресенье. Экспозицию будут обновлять каждый месяц вплоть до апреля.



Вход свободный.