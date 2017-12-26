Любовь к оружию. Жителя Прикамья наказали за стрельбу в воздух из охотничьего ружья

17:47 | 27.12.2017

Служба судебных приставов напоминает: эксплуатация любого вида вооружения, от пневматического до огнестрельного, регулируется Федеральным законом № 150-ФЗ «Об оружии». За стрельбу в «неположенных местах» законодательство предусматривает административную ответственность.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебными приставами по Чернушинскому и Куединскому районам было возбуждено исполнительное производство о конфискации огнестрельного оружия у 33-летнего жителя деревни Кипчак Куединского района. Мужчина был пьян и выстрелил вверх из двуствольного охотничьего ружья марки ИЖ 12-го калибра в жилом районе. Этот поступок мог причинить вред здоровью окружающих, материальный ущерб. Никто, к счастью, не пострадал, тем не менее противоправное деяние не осталось безнаказанным. Стрелка признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах» КоАП РФ.



Суд принял во внимание, что правонарушитель признал вину и что у него есть малолетние дети. Ему назначено наказание в виде конфискации ружья и лишения права на хранение и ношение оружия на полтора года. Судебные приставы передали ружье на хранение на склад МВД г. Перми.