В Перми подводят первые итоги работы электронной карты школьника

17:30 | 27.12.2017

Уже все пермские школы, лицеи и гимназии, а также 18 учреждений дополнительного образования подключились к проекту «Электронная карта школьника».



Персональная карта школьника — важный механизм системы электронного учета услуг дополнительного образования. Эта система внедряется и в учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации Перми. Электронная карта позволяет вести автоматизированный учет посещаемости обучающихся, контролировать предоставление услуг дополнительного образования.



Также персональная карта является электронным пропуском в образовательное учреждение, который исключает возможность бесконтрольного входа в здание.



Пермская школа № 108 в этом году стала экспериментальной площадкой, где был расширен спектр услуг электронной карты школьника. Помимо входа в образовательное учреждение, безналичной оплаты питания в столовой и получения услуг дополнительного образования, школьники в тестовом режиме оплачивали проезд в общественном транспорте. Эксперимент оказался успешным, планируется, что в будущем все ребята, имеющие электронную карту школьника, смогут пользоваться этой услугой в транспорте. Также в школе № 108 электронная карта школьника используется как библиотечный формуляр: по штрихкоду книги библиотекарь может определить, кому был выдан учебник.



Сегодня пермские школы обслуживают шесть поставщиков услуг безналичного расчета. Эти организации заключают договор индивидуально с каждым родителем и оказывают услуги согласно прописанным в договоре условиям. Они обеспечивают перевод средств на карту конкретного школьника и работу терминалов, на которых используется карта.



Напомним, проект действует с 2015 года и за это время показал хорошие результаты. Он нацелен на повышение уровня безопасности и комфорта учебного процесса с помощью современных электронных технологий.