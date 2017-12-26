В Прикамье приняли участие в «Губернаторской елке» более 640 детей

17:08 | 27.12.2017

Сегодня, 27 декабря, в Театре оперы и балета состоялась традиционная новогодняя «Губернаторская елка».



На праздник было приглашено более 640 детей в возрасте 10–15 лет со всего Пермского края. Это отличники учебы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети, чьи родители погибли в авиакатастрофе Boeing-737 в Перми, клубе «Хромая лошадь», дети из малообеспеченных, многодетных и замещающих семей, дети-инвалиды, воспитанники детских домов.



На празднике детей ждали конкурсы, игры, анимационная часть и спектакль. «Губернаторская елка» в Пермском крае каждый год радует школьников премьерными показами детских постановок. В этом году дети увидели предпремьерный показ мировой хореографической премьеры знаменитого балета «Щелкунчик». Автор либретто и хореограф — главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Алексей Мирошниченко.



«Мы постарались сделать елку такой, чтобы это было событием необыкновенным, чудесным. Тем событием, которое запомнится ребенку на всю его оставшуюся жизнь, — подчеркнула министр образования Пермского края Раиса Кассина. — За многие годы мы сделали такую насыщенную программу. Ребята посетят выставки и музеи, в том числе побывают на экскурсии в музее «Россия — моя история». Школьников ждет насыщенный день перед Новым годом».



Еще одна «Губернаторская елка» состоится 7 января в Пермском доме народного творчества «Губерния». Планируется, что на двух праздниках соберутся более 1200 детей со всего Пермского края.