В начале января в Перми проверят качество уборки снега

16:37 | 27.12.2017

В первые дни нового года в столице Прикамья ожидаются обильные снегопады. Поэтому по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова с 4 января сотрудники городской и районных администраций начнут контрольные рейды по уборке снега.



Проверка запланирована комплексная – будут проверять содержание и улично-дорожной сети, и придомовых территорий. Все управляющие компании и подрядные организации уже извещены о предстоящих погодных условиях.



С 9 января к проверкам присоединится также вновь созданная административно-техническая инспекция при МКУ «Пермблагоустройство». На первом этапе инспекторы будут действовать только на территории центрально-планировочного района – в Ленинском районе, центральных частях Дзержинского и Свердловского районов. Эта территория разделена на 10 участков, и за каждым из них будет закреплен свой инспектор.



В обязанности инспекторов входят ежедневные пешие обходы территории, призванные выявить нарушения Правил благоустройства. К ведению инспекторов относятся территории общего пользования, придомовые территории и территории, закрепленные за хозяйствующими субъектами. Нововведение позволит значительно усилить контроль за состоянием территорий.



Все нарушения будут зафиксированы и переданы уполномоченным органам для составления протоколов за административные правонарушения.