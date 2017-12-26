В 2018 году в Пермском крае отремонтируют более 108 км автодорог

16:14 | 27.12.2017

В 2018 году на территории Пермской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать более 108 км дорог — это 47 объектов. Финансирование программы на 2018 год превышает 2 млрд рублей.



В федеральный проект на следующий год включены дороги Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов. В том числе в рамках проекта пройдет ремонт улицы Героев Хасана. В результате этого повысится пропускная способность выезда из города в сторону федеральной трассы Пермь — Екатеринбург.



Перечень объектов сформирован с учетом мнения граждан. С 18 октября по 8 ноября на портале «Управляем вместе» жители Пермского края могли воспользоваться интерактивным сервисом по формированию перечня дорог для строительства и ремонта на 2018 год. Прикамцы не только голосовали за дорожные объекты, предложенные краевым министерством транспорта, но и предлагали свои дороги для включения в Программу развития — 2018. К голосованию было допущено более 1,4 тыс. дорожных объектов, большинство из которых было предложено жителями. По всем объектам в поддержку ремонта получено почти 30 тыс. голосов.



Кроме этого, в ходе реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения планируется сокращение мест концентрации ДТП. Это будет достигнуто за счет оборудования участков дорожной сети ограждениями, средствами освещения, светофорами и искусственными неровностями для ограничения скоростного режима.



К концу 2018 года более 1 тыс. км автомобильных дорог Пермского края должны соответствовать нормативному состоянию. Это составит 62,05 % от всей дорожной сети агломерации.



Отметим, протяженность дорог Пермской городской агломерации — 1621,11 км. В текущем году в рамках проекта отремонтировано 86 участков дорог, а доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, достигла 56,35 %. Удалось обеспечить безопасность на 137 местах концентрации ДТП и 30 потенциальных аварийных участках.