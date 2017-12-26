В Перми появились мамонты и ракета Деда Мороза

13:20 | 27.12.2017

Пермь украшается иллюминацией. К Новому году городские власти установили на улицах города 12 объемных световых фигур и 540 светодиодных кронштейнов. Представители бизнеса тоже активно украшают свои территории и здания.



Каждый год в столице Прикамья появляются новые световые конструкции. В этом декабре на пересечении ул. Свиязева и ш. Космонавтов появились фигуры мамонта и мамонтенка, на развязке у печатной фабрики «Гознак» «приземлилась» ракета Деда Мороза, разбрасывающего подарки.



Вдоль дорог установлены яркие светодиодные кронштейны в виде сказочных фонарей, ромбиков, звезд, колец и других фигур. Новые кронштейны украсили шоссе Космонавтов, ул. Малкова и Локомотивную. Впервые в этом году световой фонтан появился на пересечении ул. Веденеева и Первомайской.



Четыре конструкции, появившиеся в прошлом году, — Дед Мороз в упряжке возле Центрального рынка, белые мишки на круговой развязке ул. Макаренко, светодиодные фонтаны на пересечении ул. Революции и бульвара Гагарина, а также на площади Карла Маркса — снова заняли свои места.



Праздничное оформление знаменитого «МиГа на взлете» дополнено «взлетной полосой» от проходных «Пермских моторов» до истребителя. Глава города Дмитрий Самойлов поблагодарил управляющего директора «ОДК — Пермские моторы» Сергея Попова за вклад в новогоднее украшение города.