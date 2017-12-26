Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


13:20 | 27.12.2017

В Перми появились мамонты и ракета Деда Мороза

Пермь украшается иллюминацией. К Новому году городские власти установили на улицах города 12 объемных световых фигур и 540 светодиодных кронштейнов. Представители бизнеса тоже активно украшают свои территории и здания.

Каждый год в столице Прикамья появляются новые световые конструкции. В этом декабре на пересечении ул. Свиязева и ш. Космонавтов появились фигуры мамонта и мамонтенка, на развязке у печатной фабрики «Гознак» «приземлилась» ракета Деда Мороза, разбрасывающего подарки.

Вдоль дорог установлены яркие светодиодные кронштейны в виде сказочных фонарей, ромбиков, звезд, колец и других фигур. Новые кронштейны украсили шоссе Космонавтов, ул. Малкова и Локомотивную. Впервые в этом году световой фонтан появился на пересечении ул. Веденеева и Первомайской.

Четыре конструкции, появившиеся в прошлом году, — Дед Мороз в упряжке возле Центрального рынка, белые мишки на круговой развязке ул. Макаренко, светодиодные фонтаны на пересечении ул. Революции и бульвара Гагарина, а также на площади Карла Маркса — снова заняли свои места.

Праздничное оформление знаменитого «МиГа на взлете» дополнено «взлетной полосой» от проходных «Пермских моторов» до истребителя. Глава города Дмитрий Самойлов поблагодарил управляющего директора «ОДК — Пермские моторы» Сергея Попова за вклад в новогоднее украшение города.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
27.12.2017

22:42 | 27.12.2017
На улице Фрунзе в Екатеринбурге водитель сбил женщину, выбежавшую на дорогу

21:44 | 27.12.2017
Екатеринбургский фотограф победил в престижном конкурсе от «National Geographic России»

21:11 | 27.12.2017
В детдом в Березовском, директор которого запрещала обустраивать детские комнаты, закупили новую мебель

20:49 | 27.12.2017
На перекрестке улицы Карла Либкнехта и проспекта Ленина вернут старую схему движения

20:19 | 27.12.2017
Под землей на месте строительства центра «Эрмитаж-Урал» археологи обнаружили старинную мостовую

20:02 | 27.12.2017
Управляющую компанию, обслуживающую более 100 домов в Екатеринбурге, требуют признать банкротом

19:37 | 27.12.2017
Прокуратура отказалась от иска на три миллиона рублей к бывшему вице-мэру Белоярки по ЖКХ

19:19 | 27.12.2017
Двухэтажку на Уралмаше, признанную аварийной 4 года назад, наконец снесут

19:05 | 27.12.2017
Сотрудники паспортно-визовой службы на Урале отмечают профессиональный праздник

18:03 | 27.12.2017
Завтра в Перми откроется уникальное светомузыкальное шоу

18:00 | 27.12.2017
До трех лет лишения свободы может получить свердловчанка за сообщение о минировании аэростанции

17:55 | 27.12.2017
«Лыжня России — 2018» в Екатеринбурге будет символизировать ЭКСПО-2025

17:47 | 27.12.2017
Любовь к оружию. Жителя Прикамья наказали за стрельбу в воздух из охотничьего ружья

17:45 | 27.12.2017
В Екатеринбурге вынесли приговор шестерым черным риелторам

17:30 | 27.12.2017
В Перми подводят первые итоги работы электронной карты школьника

17:28 | 27.12.2017
Владимир Путин наградил орденом Александра Невского влиятельного уральского силовика

17:08 | 27.12.2017
В Прикамье приняли участие в «Губернаторской елке» более 640 детей

17:06 | 27.12.2017
Не переход, а самодеятельность: глава свердловской ГИБДД раскритиковал кривую «зебру» на Ленина

16:39 | 27.12.2017
Россельхознадзор забраковал две марки сливочного масла в Свердловской области

16:37 | 27.12.2017
В Новый год со сказкой: как готовятся к празднику Ёжик в тумане, Дед Мороз и Женя Лукашин

16:37 | 27.12.2017
В начале января в Перми проверят качество уборки снега

16:29 | 27.12.2017
Строители котельных в свердловских городах проиграли суд налоговикам

16:14 | 27.12.2017
В 2018 году в Пермском крае отремонтируют более 108 км автодорог

16:08 | 27.12.2017
Свердловского коммуниста исключают из КПРФ. «Подарок на Новый год»

16:00 | 27.12.2017
В Тугулыме открыли мост через реку Пышму

15:37 | 27.12.2017
Две екатеринбургских выставки вошли в топ-20 лучших в мире за 2017 год

15:30 | 27.12.2017
Стрельба на «Овощебазе № 4» вылилась в уголовное дело. Стрелку грозит до 10 лет колонии

15:00 | 27.12.2017
В оргкомитет поступила первая заявка на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

14:54 | 27.12.2017
Анатолий Литовченко вручил новогодние подарки воспитанникам приюта

14:41 | 27.12.2017
На Среднем Урале снегопад спровоцировал более 200 ДТП за сутки. Один человек погиб

14:21 | 27.12.2017
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будут продвигать полмиллиона предпринимателей

14:11 | 27.12.2017
«МегаФон» лидирует в области внедрения сетей LTE-A в России

14:07 | 27.12.2017
В Челябинске прошла вторая встреча рабочей группы по проекту РМК

13:50 | 27.12.2017
Свердловские полицейские разыскивают подозреваемого в серии грабежей и краж. ФОТО

13:32 | 27.12.2017
Администрация Екатеринбурга: город полностью обеспечен детскими садами

13:20 | 27.12.2017
В Перми появились мамонты и ракета Деда Мороза

13:09 | 27.12.2017
Свердловские спасатели получили медали МЧС России

12:47 | 27.12.2017
В Прикамье на Совете представительных органов обсудили вопросы молодежного парламентаризма и защиты предпринимателей

12:42 | 27.12.2017
Рок-баттл и сбор денег для главного «дворника» Екатеринбурга пройдут на главной елке города

12:39 | 27.12.2017
В уходящем году детям-сиротам предоставили 977 квартир в Свердловской области

12:19 | 27.12.2017
В одном из ТЦ Екатеринбурга обнаружили опасную для здоровья детскую одежду

12:05 | 27.12.2017
Роспотребнадзор закрыл бар «Весёлый кабанчик» в Асбесте

11:43 | 27.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 декабря 2017 года

11:40 | 27.12.2017
Свердловские полицейские взяли золото на всероссийском турнире по комплексному единоборству

11:03 | 27.12.2017
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 декабря

11:00 | 27.12.2017
Евгений Куйвашев улетел в Москву на заседание Госсовета РФ под председательством Владимира Путина

10:59 | 27.12.2017
При поддержке «Уралкалия» в Березниках впервые прошел полуфинал первенства России по баскетболу среди юношей

10:49 | 27.12.2017
Житель Ачита из-за ревности до смерти избил жену

10:30 | 27.12.2017
На улице Карла Либкнехта запретили левый поворот на проспект Ленина

комментариев: 1

10:06 | 27.12.2017
У свердловчанина, не желавшего платить налоги, арестовали ружья


Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2017   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 