В Прикамье на Совете представительных органов обсудили вопросы молодежного парламентаризма и защиты предпринимателей

12:47 | 27.12.2017

В Законодательном собрании состоялось итоговое в этом году заседание Совета представительных органов. Традиционно были подведены итоги работы Совета и определены задачи на следующий год.



Открыл заседание спикер краевого парламента Валерий Сухих с обсуждения вопроса о перспективах развития молодежного парламентаризма в Пермском крае.



«Это одно из главных направлений нашей работы. Совместно с муниципалитетами выстроена система молодежных парламентов и кадровых резервов. Сегодня муниципальные молодежные парламенты созданы в 40 районах и городах Прикамья. Наш опыт работы с молодежью региона интересен далеко за пределами Пермского края и транслируется на уровне России. Поэтому важно не сбавлять оборотов и совершенствовать нашу работу», — подчеркнул Валерий Сухих.



Об итогах работы Молодежного парламента третьего созыва (2015–2017 гг.) рассказал его председатель Станислав Швецов. В своем докладе он остановился на вопросах формирования молодежного органа, опыте проведения общественно значимых мероприятий, взаимодействия с муниципальными молодежными парламентами и молодежными кадровыми резервами.



Николай Десятков, председатель Земского собрания Чайковского района, проинформировал своих коллег об опыте создания и работы муниципального молодежного парламента на территории своего муниципалитета. По словам депутата, молодежный парламент при Земском собрании Чайковского муниципального района появился сравнительно недавно, решение о его создании было принято на очередном заседании Земского собрания в марте этого года. «Изначально формирование молодежного органа планировалось из членов молодежного кадрового резерва. Однако мы расширили этот состав, тем самым предоставив молодежи возможность принимать непосредственное участие в парламентской, общественной деятельности и политической жизни района в целом», — отметил Николай Десятков.



На заседании, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Советом и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае, был рассмотрен вопрос правового регулирования предпринимательской деятельности в регионе. Сегодня, в условиях, когда требования к отечественному бизнесу многократно возрастают, необходимо приложить максимум усилий к его развитию. Этот тренд задан президентом Российской Федерации. Представители территорий поделились своим опытом по взаимодействию муниципальных районов с уполномоченным по защите прав предпринимателей.



Члены Совета обсудили вопрос об информатизации депутатской деятельности на местах. На протяжении нескольких лет Законодательным собранием внедряется особенная не только для региона, но и для страны в целом система информатизации деятельности органов местного самоуправления. Таким образом, в Пермском крае создается единое правовое информационное пространство. На заседании был представлен опыт Земского собрания Осинского района.



По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, «депутатам в муниципалитетах предоставлена уникальная возможность получения удаленного доступа к исчерпывающему перечню аналитических материалов, нормативных актов представительных органов и краевого парламента. Одним из первопроходцев в работе стал депутатский корпус Осинского района. Опыт данной территории станет весьма полезным для других муниципалитетов».



В заключение заседания участники утвердили план работы Совета и постоянных комиссий на 2018 год, а также программу и график проведения межмуниципальных семинаров.