При поддержке «Уралкалия» в Березниках впервые прошел полуфинал первенства России по баскетболу среди юношей

10:59 | 27.12.2017

С 19 по 25 декабря в Березниках прошли матчи первого тура полуфинального этапа первенства России по баскетболу среди юношей 2003 года рождения. Это важное событие в спортивной жизни Пермского края и города: соревнования подобного уровня в регионе не проводились достаточно давно.



Нынешний турнир состоялся в том числе и благодаря помощи ПАО «Уралкалий», который частично финансировал проведение полуфинальных игр первенства России в Березниках.



Кроме того, «Уралкалий» поддерживает клуб «Калий-Баскет» в рамках проекта по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске. Опираясь на поддержку предприятия, баскетбольный клуб «Калий-Баскет» сделал заявку в Российскую федерацию баскетбола, презентовал город, показав, что Березники могут дать детям.



В ходе турнира юные баскетболисты из Березников одержали победы над пермским «Урал-Грейт-Юниором», командами Нижегородской, Кировской и Ленинградской областей, а также сборной Республики Коми. В итоге обе команды из Пермского края заняли первые два места в турнирной таблице. Следующие матчи полуфинального турнира пройдут в Москве.



Напомним, что проект «Уралкалия» по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске реализуется с 2013 года. Цель проекта: популяризация баскетбола как массового и доступного вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.



За годы реализации проекта в Березниках и Соликамске открыто 28 баскетбольных центров, в которых тренируются 1680 спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет. На средства «Уралкалия» для спортсменов приобретено 2000 комплектов тренировочной формы, спортивный инвентарь, отремонтировано 10 спортивных залов.