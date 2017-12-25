В Перми стартовал Международный Рождественский фестиваль

17:45 | 26.12.2017

В Пермской филармонии громкой премьерой «Оперетта-гала» торжественно открылся Международный Рождественский фестиваль. На протяжении 4 лет фестиваль радует пермяков и гостей города концертной программой, рассчитанной на все зимние каникулы.



В этом году фестиваль продлится до 14 января и соберет музыкантов из 5 стран: России, Германии, Франции, Белоруссии, Венесуэлы.



25 декабря, когда весь мир отмечал католическое Рождество, со сцены Органного зала для ценителей камерной музыки звучали арфа и орган. Сегодня, 26 декабря, на сцене Органного концертного зала состоится концерт Российского квартета саксофонистов RUSSIAN SAXOPHONE QUARTET. В его составе — выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреаты международных конкурсов: Владимир Кознов (саксофон-сопрано), Станислав Пялов (саксофон-альт), Станислав Прижимов (саксофон-тенор) и Илья Богомол (саксофон-баритон).



Также в этом году гостей фестиваля порадуют Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, артисты оркестра Music Aeterna, хор юношей Пермской хоровой капеллы мальчиков и другие яркие исполнители.



Программа отличается разнообразием жанров. В рамках Международного Рождественского фестиваля прозвучат русские народные песни в хоровом исполнении, рождественские гимны известных композиторов, арии из оперетт. Также российские и зарубежные исполнители порадуют гостей фестиваля произведениями, исполненными на органе, арфе, баяне, саксофоне. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на visitperm.ru/calendar/iv-mezhdunarodnyy-rozhdestvenskiy-festival.