Шесть отделов ЗАГС будут работать в Перми в новогодние праздники

17:11 | 26.12.2017

Определен график работы отделов ЗАГС краевой столицы в новогодние каникулы. Они откроют свои двери 2, 4 и 6 января.



Согласно графику работы, в новогодние каникулы с 1 по 8 января будут работать шесть отделов управления ЗАГС администрации Перми — отделы всех районов, кроме Свердловского. Они будут по очереди «дежурить» в разные дни.



Первым рабочим днем станет 2 января — в этот день будут работать Дзержинский и Индустриальный отделы. 4 января наступит очередь Орджоникидзевского и Ленинского отделов, а 6 января — Кировского и Мотовилихинского. Отделы будут работать с 09:00 до 16:00, перерыв на обед — с 13:00 до 13:30. Горожане смогут обратиться в ЗАГС по вопросам регистрации смерти.



С 9 января отделы ЗАГС вернутся к обычному графику работы.