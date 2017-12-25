В Пермском крае обновлен парк автомобилей скорой помощи

17:00 | 26.12.2017

Станции скорой помощи по всему краю получат новые автомобили до конца года. Накануне новогодних каникул в Пермский край за счет средств федерального бюджета поступил 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи. В начале 2018 года ожидается поступление еще 9 машин.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что в обновлении нуждается автопарк машин скорой помощи по всему краю. «В крае у машин скорой помощи повышенная нагрузка. Автомобили там используются и для транспортировки больных, и для выезда медицинского персонала. Поэтому необходимо увеличивать число машин, чтобы медицинская помощь на всей территории Пермского края была качественной и доступной», — отмечал глава региона.



Машины, которые будут переданы на службу пермских скорых, полностью соответствуют требованиям ГОСТа и оснащены необходимым оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ. Для пациентов предусмотрено одеяло с электроподогревом.



Поступившие машины будут распределены по всему краю. В первую очередь они будут направлены в те территории, где автопарк уже устарел и перешагнул пятилетний порог. Новые машины появятся в Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Соликамске, в Пермском, Горнозаводском, Гайнском, Нытвенском и других районах края.



«Все поступившие автомобили комфортабельные, с просторным теплым салоном, с достаточным освещением, что очень важно при оказании помощи непосредственно в автомобиле или при медицинской эвакуации. Кроме того, они оснащены новейшей медицинской техникой. Все это позволяет уже на догоспитальном этапе применять современные медицинские технологии и оказывать качественную медицинскую помощь», — отмечает врач станции скорой медицинской помощи Пермского муниципального района Евгений Лесников.



Напомним, 25 автомобилей уже поступили на службу пермских скорых в июне. Тогда глава региона Максим Решетников поручил министерству здравоохранения Прикамья подготовить перечень медицинских учреждений края, которые нуждаются в обновлении или дополнении автопарка. Для оказания экстренной медицинской помощи обновляется не только наземный, но и воздушный парк. С 2018 года для эвакуации больных из отдаленных уголков края взамен старого будет использоваться новый, более современный и вместительный вертолет санавиации Ми-8.