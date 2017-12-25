Судебные приставы Прикамья проводят новогодний рейд

13:51 | 26.12.2017

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, после окончания рабочего дня сотрудники перевоплощаются в Деда Мороза и Снегурочку и навещают семьи, в пользу которых взыскиваются алименты.



Работая с алиментщиками, судебные приставы хорошо знакомы с теми, кто нуждается не только в финансовой поддержке, но и во внимании. В ряде случаев детей воспитывают бабушки. Одну из таких семей посетили судебные приставы Мотовилихинского района краевой столицы. Бабушка и две внучки 10 и 12 лет живут скромно. Семья восприняла появление Деда Мороза и Снегурочки с большим воодушевлением, а подарки, приобретенные на средства, пожертвованные сотрудниками отдела, создали атмосферу праздника.



Акция пройдет по всему Пермскому краю.