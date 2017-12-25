В центре Перми будет закрыто движение в новогоднюю ночь

13:06 | 26.12.2017

В новогоднюю ночь в связи с праздничными мероприятиями изменится движение транспорта в районе эспланады. 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог рядом с главным ледовым городком.



С 23.00 31 декабря до 05.00 1 января будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:



- ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Крисанова,

- ул. Попова от Петропавловской до Екатерининской,

- ул. Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской,

- ул. Осинская от Советской до Петропавловской.



Также движение всех видов транспорта, кроме общественного, будет прекращено на участках:



- ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Монастырской,

- ул. Петропавловская от ул. Крисанова до ул. Куйбышева.



На время второго фейерверка, с 02.00 до 02.15, будет приостановлено движение всего транспорта по ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Монастырской и по Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева.



С 23.00 30 декабря до 05.00 1 января запрещается парковка автомобилей вдоль дорог в квартале, ограниченном улицами Ленина, Крисанова, Куйбышева и Петропавловской. Здесь появятся временные дорожные знаки. Будут работать эвакуаторы. Автомобилистам рекомендуют быть внимательнее.