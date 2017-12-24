Более 400 медицинских учреждений Прикамья будут до конца года подключены к высокоскоростному интернету

12:09 | 26.12.2017

В Прикамье подвели итоги года по подключению к высокоскоростному интернету медицинских учреждений. Всего в этом году к интернету будут подключены почти 250 больниц и поликлиник. До конца года скоростной интернет за счет средств регионального бюджета придет почти в 180 ФАПов. Сегодня в крае идет масштабная «оптическая» стройка. Федеральное Министерство связи обеспечит подключение стационаров и поликлиник, а финансирование на подключение ФАПов будет выделено из краевого бюджета.



Напомним, что выделение федеральных средств на проведение высокоскоростного интернета в учреждения Пермского края стало возможным благодаря июньским переговорам губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.



«Качественная связь и высокоскоростной интернет – это такая же необходимость, как дороги, комфортная среда, газификация. В особенности для молодежи. Подключение школ, больниц, домов культуры к интернету – не модный тренд, а насущная необходимость. Это повышение доступности и качества базовых услуг – прежде всего, медицинских и образовательных», – отметил глава Пермского края Максим Решетников.



В медицинских организациях, получивших доступ к высокоскоростному интернету, у медиков появилась возможность консультироваться с другими врачами городских и краевых клиник в режиме онлайн, а привычные бумажные истории болезней переводятся в электронный вид. По словам заместителя министра здравоохранения Пермского края Янины Калиной, у врачей появилась возможность со своего рабочего места записывать пациентов на повторный прием, направлять на анализы и консультации к другим специалистам, а также полноценно вести электронную медицинскую карту пациента, в том числе получать результаты исследований в электронном виде.



Высокоскоростной доступ в интернет позволяет шире использовать возможности телемедицины, повышая доступность и качество медицинской помощи для жителей удаленных территорий. В течение двух лет к широкополосному доступу в интернет будут подключены более 400 больниц и поликлиник.



Для качественной реализации проекта необходимо высокотехнологичное оборудование. Специалисты ПАО «Ростелеком» в рамках проекта провели в каждое медучреждение волоконно-оптические линии связи, произвели установку, монтаж и настройку всего телекоммуникационного оборудования. В каждом ФАП связисты организовали 4 порта для проводного интернета и точку доступа по технологии Wi-Fi.



Планируется, что к 2019 году все больницы будут иметь доступ к интернету, а в 2020 эту возможность получат все школы, медицинские учреждения и учреждения соцзащиты.