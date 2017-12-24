Игорь Сапко открыл выставку рисунков «Детские Думы»

09:47 | 26.12.2017

Открытие выставки состоялось в рамках проекта «С Думой о детях». Этот проект — системный комплекс мероприятий для активных школьников и лидеров ученического самоуправления, где ребята получают знания в сфере государственно-общественного управления. Проект направлен на формирование активной гражданской позиции, правовой и нравственной культуры школьников.



Реализуется он с марта 2017 года по инициативе депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Игоря Сапко совместно с департаментом образования администрации г. Перми. На сегодня в проекте участвует 18 учебных заведений.



В понедельник, 25 декабря, в Белой гостиной Пермской городской Думы в рамках проекта состоялось открытие выставки работ участников городского конкурса детского рисунка и детского плаката «Детские Думы».



В конкурсе приняли участие школьники 1–4-х классов из 27 образовательных учреждений Перми, всего на суд жюри представили 902 работы, но в итоговую экспозицию попали только лучшие из них. Школьники рисовали и делали плакаты для участия в номинациях «Мой город — мой дом», «Моя любимая Россия», «Если б я был депутатом», «Дружат дети всей Земли», «Мы — будущее России» и других.



Игорь Сапко, депутат Государственной Думы:

— Я всегда особое внимание уделяю общению с молодежью. Уверен, за молодым поколением — будущее нашей страны, именно в молодежной среде рождаются креативные и продуктивные идеи и проекты. Отрадно, что проект «С Думой о детях» успешно развивается. Будем продолжать работу, уверен, у нас много талантливой и целеустремленной молодежи, желающей выразить себя!



В открытии выставки принял участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Он поделился впечатлениями:

— Рисунки отличные! Они отражают взгляд юных пермяков на главные наши достопримечательности, значимые события для города. Но что объединяет все работы — это призыв к дружбе, созиданию, активной общественной жизни.