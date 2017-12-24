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Рубрика: Новости дня


18:40 | 25.12.2017

На пермской эспланаде заливают каток

На площади у Театра-Театра этой зимой будут действовать ледовый каток, большая горка для катания на сноутюбах и рождественская ярмарка.

Ледовый каток площадью 2,5 тыс. кв. м появится на площади ближе к улице Борчанинова. Здесь будет зона общего катания и специальный участок для малышей. Можно будет взять напрокат коньки, выпить горячего чая и кафе, заточить свои коньки. Со своим спортинвентарем выход на лед будет бесплатным.

Прокат коньков будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно, а в новогоднюю ночь — с 22:00 до 04:00. Со своими коньками катание будет доступно круглосуточно. Каток откроется в канун Нового года.

Рядом с катком расположится большая горка для катания на сноутюбах. Спортинвентарь также можно будет взять напрокат. Ближе к зданию Театра-Театра будет организована большая рождественская ярмарка.

© «Вечерние Ведомости»

 


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