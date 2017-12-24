В Пермском крае подвели итоги конкурсов по внедрению комплекса ГТО

14:58 | 25.12.2017

В России подходит к завершению уже третий этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Комплекс ГТО успешно внедряется и в Пермском крае. 22 декабря были подведены итоги конкурсов среди организаторов по внедрению ГТО, а также творческого конкурса «Я выполняю ГТО!».



Конкурс «Кубок ГТО» на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Пермского края проводился в 3 номинациях:

1. Лучшая организация работы по внедрению ВФСК ГТО в центрах тестирования муниципальных образований Пермского края.

2. Лучшая организация работы по внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях Пермского края.

3. Лучшая организация работы по внедрению ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Пермского края.



Для выявления победителей было рассмотрено 48 заявок в разных номинациях, оценен опыт внедрения комплекса ГТО в различных организациях и на предприятиях по всему Пермскому краю.



В номинации «Лучшая организация работы по внедрению ВФСК ГТО в центрах тестирования муниципальных образований Пермского края» 1-е место занял центр тестирования Чусовского муниципального района — МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Олимп». 2-е место у центра тестирования Чердынского муниципального района «Комитет физической культуры и спорта Чердынского муниципального района». 3-е место в номинации занял центр тестирования Бардымского муниципального района МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».



Победителем в номинации «Лучшая организация работы по внедрению ВФСК ГТО в образовательной организации Пермского края» стала Таушинская основная общеобразовательная школа.



Победителем в номинации «Лучшая организация работы по внедрению ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Пермского края» стало Главное управление МЧС России по Пермскому краю.



— Для нас был важен каждый участник и каждая команда, — говорит руководитель регионального оператора по внедрению комплекса ГТО по Пермскому краю Светлана Гончарова. — Мы вместе работали на результат. Надеемся, что в следующем году их пример позволит привлечь в центры тестирования ещё больше желающих пройти испытания.



Творческий конкурс «Я выполняю ГТО!» был проведен с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», здорового образа жизни, вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом, повышения эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности.



В конкурсе приняли участие 35 человек. Победителями стали: Илья Старцев, Екатерина Котова, Александр Наумов, Эвелина Конева, Полина Классен, Василиса Пепеляева, Артем Пепеляев, Сергей Чернов, Группа ПБ 111 ГБПОУ «КОР ПК», Группа 311 ГБПОУ «КОР ПК».