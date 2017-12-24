Уникальная фотовыставка «Моими глазами» начала свои гастроли

14:49 | 25.12.2017

21 декабря в Фестивальный дом из Дома актера перекочевала фотовыставка «Моими глазами». Это совместная работа актеров с ментальными особенностями театра «Пространство любви», фотографа Владислава Кореня, автора проекта Петра Граждана и автора проекта, художественного руководителя театра «Пространство любви» Аллы Мезенцевой. Наш корреспондент Оксана Землянских побывала на фотовыставке поделилась своими впечатлениями и спросила мнение у случайных посетителей.



— С ребятами из театра «Пространство любви» я познакомилась месяц назад. Меня сразу покорила их доброта и открытость миру. Причем каждый актер очень талантлив. Они поют, танцуют, читают стихи, жонглируют, некоторые играют на музыкальных инструментах. А благодаря новому эксперименту копилка талантов еще пополнилась. Теперь каждый смело может сказать, что он еще и фотограф.



Напомним, что фотоработы ребят с ограниченными возможностями здоровья — это уникальный проект. В то время как они в качестве фотохудожников фотографировали своих мам, профессиональные фотографы снимали сам процесс. И третья фотография в каждой серии — совместное фото ребенка и мамы.



Проект позволил выявить скрытые возможности каждого участника. Ведь каждый актер театра имеет свою индивидуальность, которую надо развивать. И ребятам удалось проявить себя в полной мере, показать свое видение и представить на фото так, чтобы это стало интересно зрителю. И зритель видит искренние человеческие отношения, видит талант каждого.



Посетителей на выставке пока не так много. Пообщавшись с ними, я поняла, что многие впервые слышат не только об этом проекте, но и о самом театре «Пространство любви». Тем неожиданнее оказались впечатления от увиденного.



Александр М., пришедший на выставку одним из первых, был удивлен необычными фото: «Чувствуется искренность в каждом снимке. В нашем мире не хватает вот именно чего-то такого — доброго, чистого и правдивого».



Татьяна Г. сама подошла поделиться мнением: «У меня очень много эмоций, которые сразу трудно выразить словами. Могу сказать одно: на фото я вижу сильных по жизни людей. И сама фотовыставка — еще одно тому подтверждение».



Многие посетители говорили о том, что тема выставки может быть продолжена: «Хотелось бы, чтобы в следующий раз на фото были не только мамы. Было бы здорово, если на снимках будет больше близких людей — большие дружные семьи».



Но самое важное, что ни один посетитель выставки не остался равнодушным. Пермяки заинтересовались этим необычным театром и теперь будут следить за его творчеством.