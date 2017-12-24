Рубрика: Новости дня
14:13 | 25.12.2017
В Перми состоятся рейды по безопасности общественного транспорта
Анатолий Дашкевич отметил, что на фоне стабильного снижения общего числа ДТП количество происшествий с участием общественного транспорта в Перми остается на том же уровне. Необходимо выработать план действий, который позволит переломить ситуацию и сделать перевозки пассажиров более безопасными.
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Перми Вячеслав Кадочников представил статистику. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2017 года произошло 53 ДТП по вине водителей автобусов. За аналогичный период прошлого года таких ДТП зафиксировано 54. Однако число пострадавших при таких ДТП серьезно возросло.
Основными причинами ДТП становятся нарушение режима труда и отдыха водителей автобусов, несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, невнимательность водителей — разговоры по телефону. Причиной одной из аварий послужило то, что водитель во время движения решил найти что-то под своим сиденьем.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что нужно заставить собственников озаботиться вопросами безопасности, а с «антилидерами» рейтинга безопасности расторгать договоры. Перевозчики объяснили, что зачастую спешка водителей вызвана тем, что несоблюдение расписания влечет наложение штрафов со стороны департамента дорог и транспорта.
— Мы готовы работать совместно, рассмотреть предложения перевозчиков по изменению конфигурации отдельных остановок, — сказал Анатолий Дашкевич. — В случае, если отставание от графика связано с заторами на дорогах, необходимо сообщать в Центральную диспетчерскую службу, тогда штрафных санкций за отставание не будет.
В январе и феврале транспортный департамент вместе с ГИБДД проведет проверки на автотранспортных предприятиях. Проверят в том числе и систему работы с водителями: проводятся ли инструктажи, проходит ли обучение при внесении изменений в правила дорожного движения и т. д.
Трафик на дорогах перед новогодними праздниками значительно возрастает, поэтому всем перевозчикам поручено проинструктировать водительский состав и не допускать гонок на дорогах.
© «Вечерние Ведомости»
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