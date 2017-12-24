Уровень работы прикамских единороссов высоко оценили в Москве

12:50 | 25.12.2017

22-23 декабря в Москве прошел XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого стали выборы президента РФ в марте 2018 года. На нем партийцы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность главы государства.



Большая делегация участвовала в работе съезда из Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. Глава региона был избран в состав генерального совета партии.



Уровень работы прикамских единороссов был высоко оценен на разных площадках съезда. Руководитель региональной общественной приемной председателя партии в Пермском крае Александр Бойченко получил благодарственное письмо за подписью секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Его поблагодарили за многолетний добросовестный труд, профессионализм и эффективную работу приемной.



Председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова, вручившая благодарственное письмо, также отметила профессионализм Александра Бойченко. Она обратила внимание на высокий уровень организации и проведения семинара для руководителей региональных общественных приемных в Приволжском федеральном округе, прошедшего в Перми 27 октября.



На XVII съезде партии Пермский край представил результаты реализации партийного проекта «Старшее поколение». Он стартовал в регионе в 2013 году и продолжится в следующем. В Прикамье в рамках проекта особое внимание уделяется развитию гериатрической службы, старшее поколение вовлекается в общественный контроль, проводится большая информационно-разъяснительная работа по разным направлениям. Все мероприятия партпроекта направлены на то, чтобы старшее поколение было как можно дольше в строю, развивало свои интеллектуальные и творческие способности, делилось своим опытом с молодежью. Как региональный координатор партпроекта в Пермском крае Александр Бойченко считает, что сегодня поддержка пожилых людей особенно актуальна. На съезде он принял участие в работе дискуссионной площадки «Социальная политика». Основными ее спикерами были зам. председателя Совета Федерации Галина Карелова и депутат Госдумы РФ Ольга Баталина. Участники дискуссии обсудили вопросы повышения уровня благосостояния граждан, увеличения продолжительности их жизни, развития волонтерского движения, оказания помощи в трудоустройстве людям пожилого возраста.



«Следующий год объявлен президентом России Годом добровольца и волонтера. Уверен, что это даст новый импульс для развития волонтерского движения. В рамках проекта «Старшее поколение» мы также планируем уделить особое внимание этому направлению. Люди старшего возраста – это самая активная часть населения, они полны энергии и готовы участвовать в новых проектах. Наша задача – создать для них все необходимые условия, чтобы у них была активная общественная жизнь», – подчеркнул Александр Бойченко.