Пермские школьники украсят «Народную елку»

17:21 | 24.12.2017

Более 100 пермских школ приняли участие в конкурсе «Народная елка» и подготовили новогодние игрушки, которые украсят одну из главных пермских елок. Материал, форма, техника и манера исполнения были отданы на усмотрение авторов. Щелкунчики, снеговики, звезды, балерины – все эти игрушки найдут место на новогодней ели в сквере у Театра оперы и балета. Те игрушки, которые не попадут на елку, будут выставлены в Фестивальном доме.



Пермяки сами смогут выбрать трех победителей, которые сделали самые необычные и оригинальные украшения. Голосование продлится до 28 декабря, 29 декабря будут объявлены итоги конкурса. Трое победителей получат дипломы и приятные предновогодние подарки.



Проголосовать за понравившиеся игрушки можно на permfest.ru/narodnaya-yelka.