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Рубрика: Новости дня


17:17 | 24.12.2017

Завтра в Перми пройдет первый Молодежный конвент

В понедельник, 25 декабря, на базе Дворца молодежи состоится Молодежный конвент: «Итоги. Перспективы».

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми проводит Молодежный конвент для презентации и экспертизы молодежных проектов, которые планируются к реализации в 2018 году, и тех, которые уже завершились в этом году.

Активная молодежь города проанализирует предлагаемые проекты, внесет свои предложения и сможет реализовать задуманный проект при поддержке администрации города. В открытом диалоге с главой Перми Дмитрием Самойловым молодежь сможет предложить свои идеи по улучшению городского пространства. Завершится Конвент вручением знака «Доброволец города Перми». Награду получат яркие представители пермской молодежи, внесшие значительный вклад в защиту и помощь незащищенным слоям населения, бездомным животным, те, кто оказывает содействие в занятости молодежи, продвижении идей добровольчества.

Кроме того, на площадке конвента пройдет вручение ежегодной молодежной премии «Пермь 20х20». Ее получат 20 молодых и успешных пермяков – представители разных профессий, которых объединяет неравнодушие и активная жизненная позиция.

© «Вечерние Ведомости»

 


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