Завтра в Перми пройдет первый Молодежный конвент

17:17 | 24.12.2017

В понедельник, 25 декабря, на базе Дворца молодежи состоится Молодежный конвент: «Итоги. Перспективы».



Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми проводит Молодежный конвент для презентации и экспертизы молодежных проектов, которые планируются к реализации в 2018 году, и тех, которые уже завершились в этом году.



Активная молодежь города проанализирует предлагаемые проекты, внесет свои предложения и сможет реализовать задуманный проект при поддержке администрации города. В открытом диалоге с главой Перми Дмитрием Самойловым молодежь сможет предложить свои идеи по улучшению городского пространства. Завершится Конвент вручением знака «Доброволец города Перми». Награду получат яркие представители пермской молодежи, внесшие значительный вклад в защиту и помощь незащищенным слоям населения, бездомным животным, те, кто оказывает содействие в занятости молодежи, продвижении идей добровольчества.



Кроме того, на площадке конвента пройдет вручение ежегодной молодежной премии «Пермь 20х20». Ее получат 20 молодых и успешных пермяков – представители разных профессий, которых объединяет неравнодушие и активная жизненная позиция.