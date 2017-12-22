Пермская школьная столовая стала лучшей в России

18:21 | 22.12.2017

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Победу одержала пермская школа «Город дорог». Учебное заведение открылось в этом году после большого капитального ремонта в рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятерку».



Участие в конкурсе приняли школы 37 регионов России, 97 городов – от Ямала до Крыма. Участников всероссийского тура отбирали на региональном этапе.



Победителей выбирало жюри, куда вошли эксперты в организации детского питания: Михаил Могильный, автор технологических карт, используемых во всех школах страны, Валентина Иванова, ректор Московского университета технологий и управления, эксперты WorldSkills по компетенции «Поварское дело».



Победителем по итогам всех этапов стала пермская школа «Город дорог», питание в которой организует компания «Вкус и качество» под руководством Вероники Яксун. Повар Лилия Юзеева представила компанию в кулинарном конкурсе. За два часа она приготовила блюда школьного меню из оглашенного списка продуктов, соблюдая при этом все санитарные правила и нормы. В конкурсе также учитывались профессиональная квалификация и деловая репутация участника. В номинации «Лучший повар школьного питания» Лилия Юзеева заняла второе место.