Избран новый генеральный директор АО «ПЗСП»

17:09 | 22.12.2017

Вчера, 21 декабря, состоялось очередное общее собрание акционеров АО «ПЗСП». Решением общего собрания генеральным директором АО «ПЗСП» был избран Алексей Николаевич Дёмкин. Он приступит к исполнению обязанностей с 9 января 2018 года.



Действующий генеральный директор АО «ПЗСП» Николай Иванович Дёмкин возглавит наблюдательный совет компании.



Алексей Николаевич Дёмкин родился 20 февраля 1973 года в Перми.



Образование высшее, в 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «авиадвигатели и энергетические установки».



В 1995 году начал работать на ОАО «Пермский завод силикатных панелей». С 2005 года — директор ООО «Торговый дом ПЗСП», директор по продажам АО «ПЗСП».



С 2009 года является депутатом Пермской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1. Председатель комитета Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.



Член ВПП «Единая Россия». Является членом политсовета регионального отделения ВПП «Единая Россия» Пермского края.



Женат, воспитывает троих детей.