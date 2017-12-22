Делегация Пермского края участвует в работе XVII съезда партии «Единая Россия»

16:59 | 22.12.2017

22–23 декабря 2017 года в Москве на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главная тема которого — выборы президента РФ в марте 2018 года. В его работе принимают участие около 2,5 тыс. делегатов, гостей, представителей СМИ. Большая делегация прибыла из Пермского края, в ее составе губернатор Максим Решетников, секретарь регионального отделения партии Николай Демкин, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Александр Бойченко, члены краевого правительства, депутаты Законодательного собрания и др.



Сегодня, 22 декабря, в рамках работы съезда прошли семь дискуссионных площадок по разделам программы партии, на которых подведены итоги первого года ее реализации и обозначены планы на следующий год. Руководитель региональной общественной приемной, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко принял участие в работе площадки «Социальная политика». Ее модератором выступила телеведущая Первого канала Светлана Зейналова, основными спикерами стали зам. председателя Совета Федерации Галина Карелова и депутат Госдумы РФ Ольга Баталина.



Как подчеркнула в своем выступлении Ольга Баталина, задача партии — выявлять болевые точки, вопросы, волнующие людей, характерные для страны в целом, и работать над их решением. Именно президентский курс отражает надежды большинства россиян и их ожиданий. «Для нас важно, чтобы обязательства, которые брала на себя партия, указы президента РФ, его поручения, законы исполнялись качественно и эффективно и достигали главной цели — повышения качества жизни людей и роста конкурентоспособности страны», — сказала она.



Говоря о поддержке людей старшего поколения, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отметила важность обновления социальной инфраструктуры для пожилых людей, так как это напрямую влияет на качество их жизни. Необходимо привлекать частные инвестиции в социальную сферу. Она привела цифры: в России на различных стадиях реализации находится около 400 проектов ГЧП в соцсфере с общим объемом частных инвестиций почти 180 млрд рублей.



«Нужны механизмы более активного привлечения инвесторов в социальную сферу. Напомним, что в 79 субъектах Российской Федерации построено или реконструировано 54 дома-интерната, продолжается их строительство в 49 регионах, отремонтировано свыше 1 тыс. зданий стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов», — сказала Галина Карелова.



На дискуссионной площадке выступила зам. председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. Она предложила открыть на базе Пермского центра развития добровольчества общероссийский центр по подготовке инклюзивных волонтеров. Сегодня центр объединяет самые различные инициативы и разные слои населения. Реализуется уникальный проект — инклюзивный лагерь «Дружный» для ребят с инвалидностью, действует инклюзивный молодежный клуб. За два года 1 тыс. волонтеров прошли обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Многие из волонтеров сами имеют инвалидность, что не мешает им активно участвовать в проектах.



По словам Татьяны Абдуллиной, в Пермском крае «Единая Россия» очень активно взаимодействует с волонтерами. «Благодаря им состоялось немало общественных проектов, на базе добровольчества созданы социально ориентированные некоммерческие организации. Например, широко известное пермское движение «Дедморозим» выросло в благотворительную организацию и сегодня оказывает социальные услуги», — сказала она.



Как отметил руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко, Прикамью есть чем поделиться с другими регионами в вопросах волонтерской деятельности и поддержки старшего поколения. «Следующий год объявлен президентом России Годом добровольца и волонтера. Уверен, что это даст новый импульс для развития волонтерского движения. В рамках проекта «Старшее поколение» мы также планируем уделить особое внимание этому направлению», — подчеркнул он.



Также участники дискуссии обсудили вопросы повышения уровня благосостояния граждан, увеличения продолжительности их жизни, оказания помощи в трудоустройстве людям пожилого возраста.