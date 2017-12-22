Жительница Перми спряталась от судебных приставов в сумке

16:37 | 22.12.2017

Пытаясь укрыться от обязанностей перед детьми, пермячка проявила чудеса изобретательности и гибкости.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, 35-летняя жительница Перми, обязанная к уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, долгое время уклонялась от исполнения родительских обязанностей и накопила более 100 тысяч рублей долга.



Судебный пристав-исполнитель предупреждал женщину об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка, но пермячка вела асоциальный образ жизни и игнорировала предупреждения. Не раз пристав отправлялся на место жительства должницы, но та тщательно скрывалась. Во время очередного визита при помощи взыскателя судебные приставы смогли попасть в помещение, где проживала алиментщица. Казалось, в комнате никого не было. Царил беспорядок, на полу среди разбросанных вещей стояла большая хозяйственная сумка. Судебные приставы и взыскатель осмотрели помещение и уже направились к выходу, но вдруг заметили, что сумка слегка пошевелилась.



Расстегнув молнию, сотрудники службы обнаружили свернувшуюся калачиком должницу. Даму попросили покинуть укрытие и пройти в отдел судебных приставов. Там в отношении неплательщицы составили два протокола об административном правонарушении. Сейчас женщина отбывает назначенное ей судом наказание – 50 часов обязательных работ.