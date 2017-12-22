Лучшие работники «Т Плюс» в Прикамье отмечены наградами в День энергетика

16:11 | 22.12.2017

Одной из самых значимых и весомых корпоративных наград является занесение сотрудника на доски почета производственных площадок и всего Пермского филиала «Т Плюс».



В профессиональный праздник — День энергетика — занесением на доску почета отмечены сотрудники Пермского филиала «Т Плюс». Награды удостоены начальник отдела КИПиА, АСУ ТП и технологических защит электротехнического управления филиала Юрий Курочкин, заместитель начальника управления материально-технических ресурсов — начальник отдела товарной логистики Игорь Рычков, начальник участка обслуживания и ремонта индивидуальных тепловых пунктов Центральной ремонтной службы филиала Алексей Иванов, начальник смены электроцеха Закамской ТЭЦ-5 Юрий Амосов, старший машинист турбинного отделения КТЦ Пермской ТЭЦ-13 Александр Трусов, старший машинист турбинного отделения КТЦ Пермской ТЭЦ-14 Николай Михеев, начальник КТЦ Пермской ТЭЦ-6 Олег Ширинкин и инженер химцеха Пермской ТЭЦ-9 Алексей Мехоношин.



Благодаря самоотверженному труду этих работников на производственных площадках Пермского филиала «Т Плюс» были внедрены новые технические решения, отремонтировано оборудование, проведены работы сложного вида. Накануне Дня энергетика, который традиционно отмечается 22 декабря, доски почета были торжественно открыты на производственных площадках компании.



Заслуги других работников отмечены также профильными федеральными ведомствами: сотрудники Пермского филиала «Т Плюс» удостоены наград Министерства энергетики России, губернатора Пермского края и краевого министерства строительства и ЖКХ. Кроме того, отличившиеся в течение года энергетики отмечены корпоративными наградами: им присвоены почетные звания и вручены грамоты.