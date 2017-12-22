Завтра пермяков приглашают на новогодний «Котофест»

13:10 | 22.12.2017

В субботу, 23 декабря, приют «Матроскин» приглашает пермяков на самое пушистое событие месяца. Новогодняя благотворительная акция «Котофест» состоится с 12:00 до 19:00 в арт-пространстве lABAZ на 3-м этаже ТРК «Колизей Атриум» (ул. Ленина, 60).



«Котофест» — это праздник для тех, кто любит животных. Гостей будут ждать более 40 котиков из приюта «Матроскин», вкусные десерты и рождественский глинтвейн, ярмарка изделий ручной работы, детская зона и мастер-классы и, конечно, всеми любимая акция «Собака-обнимака», где можно будет сфотографироваться не только с собаками, но и с домашней лисой. Взрослые ответственные люди смогут забрать домой одного из котиков приюта «Матроскин» — понадобится переноска и паспорт.



Под елку можно будет положить подарки для подопечных приюта: корма, наполнитель, переноски, домики, лежанки, игрушки.



Все вырученные на «Котофесте» средства будут направлены на новое помещение для приюта «Матроскин».