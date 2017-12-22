Дольщикам «Первого Пермского микрорайона» рассказали о мерах господдержки

12:54 | 22.12.2017

Состоялось совещание с представителями дольщиков последней, 12-й секции ЖК «Первый Пермский микрорайон». В течение двух месяцев представители краевого минстроя проводили еженедельные встречи с дольщиками каждого дома проблемного объекта. Важно было проинформировать граждан обо всех мерах поддержки, которые оказываются участникам строительства.



«Долгое время людям не хватало понимания текущего состояния, правового статуса, алгоритма дальнейших действий в сложившейся ситуации. В «Первом Пермском» самое большое количество пострадавших участников — 287. Важно было собрать всех граждан секционно и выработать единый механизм передачи имущества из периметра банкротства застройщика в созданный гражданами ЖСК», — пояснил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.



По предварительным подсчетам, подавляющему количеству участников строительства проблемного объекта (порядка 70 %) согласно закону о господдержке дольщиков, который вступит в законную силу 1 января 2018 года, в качестве мер адресной поддержки будут направлены субсидии.



Напомним, закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» был принят депутатами Законодательного собрания и подписан губернатором Пермского края в ноябре текущего года.



Предложенные дольщикам механизмы государственной помощи прошли всестороннее обсуждение с общественностью, в том числе обсуждались на регулярных заседаниях краевой Общественной палаты, Законодательного собрания Пермского края. С учетом предложений самих дольщиков был расширен перечень категорий граждан, которые получат субсидии. В частности, новый региональный закон позволяет получить господдержку пенсионерам, гражданам, приобретавшим жилье за счет ипотеки, матерям-одиночкам и отцам-одиночкам и т. д.



В рамках оказания помощи обманутым участникам строительства, помимо утвержденного закона, правительством края принято постановление № 617 о мерах по завершению строительства многоквартирных домов. Также с 2 октября ведет работу «фронт-офис», где обманутых участников строительства консультируют по вопросам достройки проблемных объектов, а также по юридическим вопросам.



Напомним, в октябре текущего года в Пермском крае принят закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома», внесенный в региональный парламент губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Закон определяет оказание поддержки через адресное выделение субсидий. Средства будут направляться из бюджета Пермского края на уплату целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома.