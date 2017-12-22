С понедельника в Перми изменится расписание четырех трамваев

12:37 | 22.12.2017

С 25 декабря изменится расписание движения трамваев № 6, 7, 8, 10 по будням. Цель изменений — повысить качество обслуживания пассажиров в часы пик.



На маршруте № 6 будет продлено время работы одного трамвая в вечернее время, рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс». Рейс, отправляющийся в 17:47 с остановки «Мкр-н Висим», теперь пойдет до остановки «АО «Велта».



На маршруте № 7 на линии будет работать на один трамвай больше, на маршруте № 8 — на два. В результате увеличится количество полных рейсов с 18:00 до 19:00, а также на 1–4 минуты сократится время ожидания в часы пик по будним дням.



Также по просьбам пассажиров для трамвая № 10 отправление с остановки «Улица Максима Горького» будет перенесено с 17:59 на 18:08.



С подробным расписанием можно ознакомиться на map.gortransperm.ru.