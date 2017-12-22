В Пермь придет снегопад

12:26 | 22.12.2017

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 22 декабря, в Перми ожидается до -3 °C, пасмурная без осадков погода.



Завтра в Перми прогнозируется снегопад; столбик термометра покажет около -7 °C. В воскресенье, 24 декабря, будет около -8 °C, преимущественно без осадков. В понедельник, по предварительным прогнозам, немного похолодает, возможен снег.