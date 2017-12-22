Акционеры «Уралкалия» приняли решение о делистинге с Московской биржи

10:28 | 22.12.2017

На внеочередном собрании акционеров «Уралкалия» принято решение о делистинге акций компании с Московской биржи, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Соответствующее предложение для акционеров было подготовлено советом директоров «Уралкалия». Цена выкупа акций у несогласных в рамках делистинга с биржи составит 135,95 рубля за бумагу.



При этом компания не может направлять на выкуп собственных акций более 10 % стоимости своих чистых активов, рассчитанной по российским стандартам бухучета по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. Таким образом, может быть выкуплено ограниченное количество акций.



В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили требования акционеров о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено компанией в соответствии с требованиями закона, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



Решение о делистинге в компании объясняют в том числе переводом акций «Уралкалия» с первого уровня на третий уровень листинга Московской биржи из-за низкого free-float, доля которого уменьшилась с 27,8 до 5,23 %.