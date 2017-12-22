В этом году в столице Прикамья снесено 70 расселенных аварийных домов

16:59 | 21.12.2017

Городские власти используют все возможные способы для расселения пермяков из аварийного жилья: покупка жилья у застройщиков через аукционы, строительство муниципальных домов, программы развития застроенных территорий. Благодаря этим мерам в 2017 году переселено из аварийного жилья более 600 семей.



— Расселение аварийного жилья — это вызов № 1 для города, — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов. — Ежегодно город выделяет на расселение аварийного фонда порядка миллиарда рублей, это позволяет нам обеспечивать безопасным и комфортным жильем около двух тысяч человек в год.



После окончания расселения аварийные дома отправляются под снос. В этом году в краевой столице снесено 70 домов: 34 за счет бюджета, 36 за счет инвесторов. Под застройку освободились, например, площадка в Индустриальном районе, ограниченная улицами Танкистов, Сивкова, Карпинского, Формовщиков, квартал между улицами Белинского, Чернышевского, Горького и Островского и площадка, ограниченная ул. Островского, Тимирязева, 1-й Красноармейской и Горького в Свердловском районе.