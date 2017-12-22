Спор двух жителей Кунгура о воспитании общего ребенка закончился убийством

14:57 | 21.12.2017

Закончено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Кунгура, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. Женщину обвиняют в убийстве.



По данным следствия, вечером 4 сентября обвиняемая пришла в дом к бывшему сожителю, чтобы выяснить отношения по поводу воспитания их совместного несовершеннолетнего ребенка. Родители поссорились, и женщина нанесла мужчине удары топором по голове, от которых он умер.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.