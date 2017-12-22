Алименты на день рождения. Житель Прикамья выплатил долг к совершеннолетию дочери

13:30 | 21.12.2017

Житель Краснокамска выплатил крупный долг по алиментам в день совершеннолетия ребенка, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание дочери четвертую часть дохода, но свои родительские обязанности он исполнял неохотно. Когда сумма долга достигла 320,5 тысячи рублей, судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. В ходе исполнительного производства было установлено, что алиментщик владеет квартирой. Судебный пристав наложил на это имущество обременение в виде запрета на совершение регистрационных действий.



В день рождения дочери мужчина пришел к судебному приставу и полностью погасил всю имеющуюся задолженность, включая исполнительский сбор в размере около 23 тысяч. Так как девочка достигла совершеннолетнего возраста и по закону отец больше не обязан ее содержать, исполнительное производство было окончено. Однако гражданину предстоит еще отработать на благо родного города 40 часов обязательных работ, которые назначены судом за неуплату алиментов без уважительных причин. Мужчина уже начал отбывать наказание.