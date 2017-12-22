На завтрашнем матче «Пармы» состоится благотворительный аукцион

11:48 | 21.12.2017

Завтра, 22 декабря, пермский баскетбольный клуб «Парма» проведет последний в этом календарном году матч против краснодарского «Локомотива-Кубани». Это будет первая встреча двухматчевого противостояния за выход в полуфинал Кубка России. Болельщики смогут не только насладиться ярким спортивным шоу, но и помочь подопечному фонда «Дедморозим» Антону Воробьеву.



Из-за мышечной дистрофии в 19 лет у юноши отказали легкие. Пермяки обеспечивают работу аппарата ИВЛ на дому. Без этой поддержки Антон будет вынужден многие годы жить в реанимации.



Как рассказали в клубе, на матче пройдет благотворительный аукцион, где будут выставлены глиняные собаки, сделанные игроками «Пармы». Стартовая цена одной глиняной фигурки — 500 рублей, двух — 800 рублей. Все собранные средства будут направлены на покупку расходных материалов для аппарата искусственной вентиляции легких.



Помочь Антону Воробьеву можно будет во время большого перерыва матча «Пармы» с «Локомотивом-Кубанью» на втором этаже УДС «Молот». Игра начнется завтра, 22 декабря, в 19:15.