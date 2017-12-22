Детский санаторий в Кунгуре отремонтируют за счет средств Резервного фонда президента РФ

10:39 | 21.12.2017

20 декабря 2017 года главный федеральный инспектор Игорь Цветков провел рабочую встречу с представителями краевых управлений Федерального казначейства и госэкспертизы. Он вручил благодарственные письма сотрудникам контрольных органов за эффективно проведенную госэкспертизу соцобъектов.



В ходе встречи обсуждались итоги комплексной работы ведомств по получению регионом средств из федерального бюджета в рамках поручения президента России. В 2017 году Администрация президента собирала заявки на предоставление средств из Резервного фонда на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования.



Благодаря слаженной работе сотрудников Федерального казначейства и Управления государственной экспертизы Пермского края был изучен огромный массив документации на объекты и своевременно выданы положительные заключения.



За профессионализм и эффективное решение задач по проведению в короткие сроки государственных экспертиз социальных объектов Пермского края Игорь Цветков поощрил благодарственными письмами и памятными подарками исполняющего обязанности руководителя Управления государственной экспертизы Пермского края Дмитрия Кобзева и заместителей руководителя Управления Федерального казначейства по Пермскому краю Марину Бобкову и Нину Коростелеву.



В результате оперативно проведенной работы на сегодняшний день уже выделены средства в размере 46 млн рублей на ремонт Краевого детского санатория для больных туберкулёзом № 1 «Ирень» города Кунгура. В ближайшее время планируется выделение средств еще на один объект.