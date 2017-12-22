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Рубрика: Новости дня


20:09 | 20.12.2017

За 2017 год предприятия малого бизнеса Прикамья получили 2,8 млрд рублей

На заседании правительства Пермского края подвели итоги поддержки малого и среднего бизнеса в 2017 году и озвучили планы деятельности в этом направлении на 2018 год.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — тема важная, так как в настоящий момент в этом секторе занят каждый третий житель региона. Для сравнения: у нас в крупном бизнесе работает 200 тыс. человек, а в малом и среднем — 320 тыс. человек», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Поддержка малых форм бизнеса в Прикамье продолжает развиваться. Сейчас инструмент государственной поддержки может получить практически любая категория бизнеса: от начинающего до готового выходить на новый уровень. В регионе действует как прямая финансовая поддержка (субсидирование понесенных затрат, доступ к финансово-кредитным ресурсам), так и косвенная (консультационные услуги, стимулирование инновационной активности).

В Прикамье действует более 102 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Их число за 10 месяцев подросло на 3,2 %, что превысило средний показатель в ПФО.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, 35 % субъектов малого и среднего предпринимательства заняты в реальном секторе экономики (изготовление собственной продукции).

«Всего в 2017 году в форме прямой финансовой поддержки субъекты МСП получили 2,8 млрд рублей, из которых 1,9 млрд получили субъекты МСП, осуществляющие деятельность в реальном секторе экономики», — доложил А. Чибисов. Также зампред пояснил, что поддержка реального сектора экономики увеличилась почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, этот темп предполагается сохранить, и в 2018 году краевые власти почти в 4 раза увеличат финансирование мероприятий, направленных на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью. Если в 2017 году конкурсный отбор на получение субсидий прошел только среди предпринимателей из монотерриторий, то в 2018 году планируется отбор бизнес-проектов уже со всей территории Пермского края.

О положительном опыте взаимодействия с краевыми властями и использованием субсидий рассказал директор ООО «Латофлекс плюс» (г. Нытва) Игорь Чертулов: «За время работы предприятия мы не единожды обращались за помощью к краевым властям, получали субсидии. В частности, в этом году полученные в рамках программы поддержки предпринимательства средства мы использовали для покупки оборудования по переработке отходов. Тем самым мы увеличили количество рабочих мест на предприятии, решили вопрос с утилизацией».

Кроме того, Игорь Чертулов рассказал о выходе компании на зарубежные поставки. Своим опытом и наработанными кейсами бизнесмен готов поделиться с коллегами на базе Пермского экспортного центра. Предприниматель выразил мнение о том, что для развития экспорта в Пермском крае властям необходимо больше информировать представителей бизнеса о возможностях выхода на заграничные рынки, а самим бизнесменам активнее анализировать потребности иностранцев на отечественные товары и услуги.

Директор ООО «Завод металлических изделий» (г. Соликамск) Серафим Садков рассказал, что благодаря государственной поддержке предприятие с момента основания выросло в 22 раза. Сейчас на заводе насчитывается 600 единиц оборудования, 300 человек персонала, а изготавливаемая продукция экспортируется почти в 60 регионов страны и страны ближнего зарубежья. К 2020 году компания создаст еще 120 дополнительных рабочих мест.

«Сейчас нам не хватает земли для строительства новых производственных цехов. Правительство Пермского края совместно с администрацией Соликамска активно нам помогает в процессе оформления земельного участка. В целом, очень конструктивная поддержка. Но, на мой взгляд, нельзя постоянно надеяться на помощь. Необходимо и самим прилагать усилия для развития собственного бизнеса», — подчеркнул Садков.

© «Вечерние Ведомости»

 


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