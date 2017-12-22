В Прикамье арестованы два трактора John Deere

18:38 | 20.12.2017

Судебные приставы наложили арест на имущество сельскохозяйственного предприятия в целях обеспечения иска.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отдел судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам на исполнение поступило два документа о наложении ареста на имущество ООО «НИВА» общей суммой более 4 млн рублей. Эта мера призвана обеспечить сохранность имущества по иску о взыскании долга, заявленному оптовой компанией по продаже семян ООО «Удмуртские семена — 2».



Судебный пристав-исполнитель вместе с представителем взыскателя отправился на место нахождения организации-должника. Там были арестованы три специализированные технические машины для обработки и перевозки земли: два трактора фирмы John Deere 2008 г. в. и 2004 г. в. общей стоимостью 4 млн рублей и оцененный в 200 тысяч погрузчик JCB.



Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение директору ООО «НИВА». Он предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту. При поступлении исполнительных документов о взыскании задолженности арестованное имущество оценит специалист, а затем оно будет реализовано.