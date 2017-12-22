Вся программа новогодних развлечений в Перми — в одной афише

17:57 | 20.12.2017

Городская администрация разместила на своем официальном сайте интерактивную «Афишу новогодних мероприятий».



На gorodperm.ru/afisha2018 пермяки могут получить информацию обо всех основных новогодних развлечениях. Карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы состоит из нескольких тематических разделов.



Например, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь» — здесь горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний в праздничную ночь. Другие разделы — «Катки», «Новогодние елки», «Ярмарки», «Ледовые городки», «Парки», «Музеи» и «Спектакли и концерты», где каждый сможет выбрать развлечение на свой вкус.



Афиша будет дополняться новыми мероприятиями.