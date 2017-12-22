В Перми пройдет выставка о свободном времени горожан

17:21 | 20.12.2017

В пятницу, 22 декабря, в пространстве Фестивального дома Пермский краеведческий музей откроет выставку «Свободное время». Она расскажет о том, как пермяки проводили свой досуг в XX–XXI вв.



До конца зимних каникул посетители Фестивального дома смогут окунуться в атмосферу ностальгии. Взрослые вспомнят игры своего детства, праздники в кругу семьи, выезды на природу, первомайские демонстрации, советские новогодние елки. Детям тоже будет интересно: они смогут узнать, как родители проводили время, сравнить их детство со своим.



Досуг в городе предполагает выход «в свет», дает больше возможностей, но и накладывает определенные требования, считают авторы выставки:

— Можно гулять по улицам, посещать театры, кино, выставки, зоопарк, кататься на коньках, лыжах, велосипеде, играть в подвижные игры, ходить на массовые мероприятия. Городской досуг часто зависит от календаря, времени суток. Зимой сложно кататься на велосипеде или плавать на лодке, а летом — бегать на лыжах. Массовые мероприятия проводятся в вечернее или праздничное время. В дореволюционной Перми горожане всегда ходили смотреть на ледоход, а с открытием навигации — на первые рейсы пароходов.



Выставка откроется в 18:00 22 декабря.