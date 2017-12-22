Владимир Путин: Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость

14:15 | 20.12.2017

Итоговый Форум действий ОНФ «Россия, устремленная в будущее» состоялся в Москве 18–19 декабря. В его работе приняли участие более 4 тыс. человек со всей России, в том числе и делегация из Пермского края.



Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость. Об этом заявил, выступая на форуме, президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.



«Не случайно сама идея Народного фронта родилась в Волгограде, в городе, который во время Великой Отечественной войны насмерть стоял во имя нашего будущего. И сегодня, конечно, мы живем в мирных условиях, но вами выбраны очень правильные и нужные направления в защите интересов людей. Это известные проекты, которыми вы занимаетесь. Это общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранении, образовании. Это защита экологии и обустройство территорий. Это дороги, то есть инфраструктура. Главное — эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей. И очень важно, что они достигнуты тысячами неравнодушных, деятельных людей из всех регионов страны. У вас это очень здорово получается. Я вас поздравляю! Вы молодцы! Спасибо вам большое!» — сказал Владимир Путин.



Во время форума работали шесть тематических площадок: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа» и «Молодежка ОНФ».



Дарья Эйсфельд, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края:



— На форуме мы подвели итоги работы за год, обсудили проекты, которые реализуются на территории всей страны. Это проекты в области экологии, образования, медицины, благоустройства территорий и другие. Результаты по отдельным проектам представили нашему лидеру. Владимир Владимирович подчеркнул, что они достигнуты тысячами неравнодушных и деятельных людей из всех регионов России, а также высказал уверенность в том, что мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии. При этом важно сохранить свою уникальность и самобытность. Были озвучены планы, задачи и перспективы развития страны на следующий год и перспективу.



Игорь Лобанов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России:



— Одной из самых значимых стала на форуме работа экологической площадки. Очень интересно выступил на ней спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Разговор шел о выявлении и ликвидации незаконных свалок, о необходимости разрабатывать в регионах схемы утилизации твердых бытовых и коммунальных отходов, а также о создании зеленых щитов вокруг больших городов. В этом же контексте было сказано и о необходимости сохранения малых рек. Напомню, несколько дней назад мы представили губернатору Максиму Решетникову общественные предложения регионального штаба ОНФ, среди которых вопросы экологии занимают первостепенное значение. Многое из того, о чем говорилось на Форуме действий ОНФ, в Пермском крае уже реализуется.



На полях Форума действий было также объявлено о конкурсе для СМИ «Почему я иду на выборы». Его проводят Союз журналистов России и Общероссийский народный фронт.