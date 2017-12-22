Рубрика: Новости дня
14:15 | 20.12.2017
Владимир Путин: Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость
Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость. Об этом заявил, выступая на форуме, президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.
«Не случайно сама идея Народного фронта родилась в Волгограде, в городе, который во время Великой Отечественной войны насмерть стоял во имя нашего будущего. И сегодня, конечно, мы живем в мирных условиях, но вами выбраны очень правильные и нужные направления в защите интересов людей. Это известные проекты, которыми вы занимаетесь. Это общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранении, образовании. Это защита экологии и обустройство территорий. Это дороги, то есть инфраструктура. Главное — эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей. И очень важно, что они достигнуты тысячами неравнодушных, деятельных людей из всех регионов страны. У вас это очень здорово получается. Я вас поздравляю! Вы молодцы! Спасибо вам большое!» — сказал Владимир Путин.
Во время форума работали шесть тематических площадок: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа» и «Молодежка ОНФ».
Дарья Эйсфельд, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— На форуме мы подвели итоги работы за год, обсудили проекты, которые реализуются на территории всей страны. Это проекты в области экологии, образования, медицины, благоустройства территорий и другие. Результаты по отдельным проектам представили нашему лидеру. Владимир Владимирович подчеркнул, что они достигнуты тысячами неравнодушных и деятельных людей из всех регионов России, а также высказал уверенность в том, что мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии. При этом важно сохранить свою уникальность и самобытность. Были озвучены планы, задачи и перспективы развития страны на следующий год и перспективу.
Игорь Лобанов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России:
— Одной из самых значимых стала на форуме работа экологической площадки. Очень интересно выступил на ней спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Разговор шел о выявлении и ликвидации незаконных свалок, о необходимости разрабатывать в регионах схемы утилизации твердых бытовых и коммунальных отходов, а также о создании зеленых щитов вокруг больших городов. В этом же контексте было сказано и о необходимости сохранения малых рек. Напомню, несколько дней назад мы представили губернатору Максиму Решетникову общественные предложения регионального штаба ОНФ, среди которых вопросы экологии занимают первостепенное значение. Многое из того, о чем говорилось на Форуме действий ОНФ, в Пермском крае уже реализуется.
На полях Форума действий было также объявлено о конкурсе для СМИ «Почему я иду на выборы». Его проводят Союз журналистов России и Общероссийский народный фронт.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
23.12.2017
18:35 | 23.12.2017
Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» пройдет 1 апреля
16:13 | 23.12.2017
На одной из свердловских школ появилась мемориальная доска старшему сержанту Вадиму Нурмухаметову, погибшему в 2008 году
14:55 | 23.12.2017
Во время ЧМ-2018 на территории Центрального стадиона будет действовать особый пропускной режим
14:09 | 23.12.2017
Как Екатеринбург будет готовиться к празднованию 300-летия?
12:21 | 23.12.2017
Два автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге
11:49 | 23.12.2017
Сегодня утром екатеринбуржец парализовал работу метро
11:36 | 23.12.2017
В Екатеринбурге подорожает проезд для льготников
10:48 | 23.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 декабря 2017 года
10:25 | 23.12.2017
Ночью в селе Петрокаменское ВАЗ сбил трех пешеходов
21:13 | 22.12.2017
Шансонье Александр Новиков перенес операцию на позвоночнике
18:21 | 22.12.2017
Пермская школьная столовая стала лучшей в России
17:50 | 22.12.2017
«Яндекс» предлагает 10 тысяч новых круговых панорам Екатеринбурга
17:35 | 22.12.2017
Ледовый городок откроют «мисс Екатеринбург» и Юрий Куклачев
17:09 | 22.12.2017
Избран новый генеральный директор АО «ПЗСП»
16:52 | 22.12.2017
В Екатеринбурге уничтожили более четырех килограммов наркотиков
16:37 | 22.12.2017
Жительница Перми спряталась от судебных приставов в сумке
16:24 | 22.12.2017
В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения
15:54 | 22.12.2017
Пермские энергетики «Т Плюс» приобрели новую спецтехнику для повышения оперативности проведения работ на теплосетях
15:52 | 22.12.2017
Гособвинение требует ограничить свободу владельцам собак, растерзавших девочку на Урале
15:30 | 22.12.2017
Начальнику ОМВД Полевского грозит до шести лет лишения свободы
15:03 | 22.12.2017
Исследование: Екатеринбург — богатый и независимый город
14:13 | 22.12.2017
Имущество Среднеуральской птицефабрики выставлено на торги
13:46 | 22.12.2017
В Прикамье наградили лучшие многодетные семьи
13:10 | 22.12.2017
Завтра пермяков приглашают на новогодний «Котофест»
12:59 | 22.12.2017
Более 30 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов
12:42 | 22.12.2017
Виновник обрушения строительного крана на Куйбышева может получить 2,5 года лишения свободы
12:37 | 22.12.2017
С понедельника в Перми изменится расписание четырех трамваев
12:26 | 22.12.2017
В Пермь придет снегопад
12:04 | 22.12.2017
Пермская полиция в новогодние праздники будет переведена на усиленный режим работы
11:36 | 22.12.2017
В Асбесте «обворовали» местных полицейских
11:02 | 22.12.2017
В Серове жильцы новостройки остались без отопления
10:36 | 22.12.2017
КХЛ: «Автомобилист» переиграл финский «Йокерит» по буллитам
10:28 | 22.12.2017
Акционеры «Уралкалия» приняли решение о делистинге с Московской биржи
10:09 | 22.12.2017
В понедельник будет вынесен приговор по делу умершего после операции хоккеиста Сергея Симонова
10:08 | 22.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 декабря 2017 года
09:46 | 22.12.2017
На улице Высоцкого ночью загорелся автомобиль Nissan