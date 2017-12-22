В Перми появились остановочные павильоны на месте незаконных торговых объектов

12:48 | 20.12.2017

В этом месяце департамент дорог и транспорта администрации Перми завершил установку остановочных павильонов на местах, где раньше были незаконные торговые объекты.



В департаменте дорог и транспорта рассказали, что на месте демонтированных НТО установлено девять павильонов на остановочных пунктах «Парк культуры и отдыха им. Горького» в направлении из центра города, «Дворец культуры им. Гагарина» в направлении из центра города, «Ипподром» в направлении из центра города, «Улица Баумана» в направлении центра города, «Улица Советской Армии» в сторону ул. Мира, «9 Мая» в направлении центра города, «Улица Беляева» в направлении центра города, «Мастерские» в направлении центра города и «Улица Ушинского» в направлении из центра города.



На всех остановочных пунктах установлены специальные антивандальные павильоны.



Всего в этом году в Перми обновлено 55 остановочных павильонов, на 15 остановочных пунктах отремонтированы и остановочные площадки. 13 новых остановочных пунктов обустроены по просьбам горожан.